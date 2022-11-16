Спецоперация 16 ноября 2022, 10:34 Комбриг «Пятнашки» заявил о продвижении на донецком фронте Командир бригады «Пятнашка» Авидзба: продвижение на фронте идет без спешки РИА «Новости»

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На донецком фронте идет неспешное продвижение. Об этом RT рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка», Герой Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба.

«Движение есть. 11-й полк и „Сомали“ продвинулись в районе Песок, первая бригада начала движение, захватила Опытное, пошла дальше по укрепрайонам. Будут охватывать Авдеевку, и она будет в кольце», — сказал он.

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По его словам, продвижение проходит без спешки — «тихо, не торопясь, выравнивая линии, как по учебникам».

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Днем ранее группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении. А до этого также стало известно, что войска России полностью освободили Павловку в ДНР.

Ранее политолог Евгений Михайлов назвал взятие Авдеевки одной из главных текущих задач спецоперации. Он также обратил внимание, что российские войска закрепились на своих позициях и успешно отражают все атаки.