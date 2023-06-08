Спецоперация 08 июня 2023, 09:18 Командующих наступлением под Белогоровкой офицеров уничтожили ударом артиллерии в ЛНР Офицер ЛНР Марочко: артиллерия уничтожила командный пункт наступления под Белогоровкой РИА «Новости»

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Российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт противника на Краснолиманском направлении, который управлял наступательной операцией у Белогоровки. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сказал ТАСС, что среди погибших офицеров могли быть иностранцы.

Разведка Вооруженных сил России, по его словам, вычислила месторасположение пункта управления украинских военных на Краснолиманском направлении. Координаты передали артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону, который открыл огонь.

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«В результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав <…>, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка», — сказал офицер.

Военные уничтожили пункт, находившиеся в нем офицеры Вооруженных сил Украины погибли. Андрей Марочко сказал, что по неподтвержденной информации, среди них могли быть специалисты из стран НАТО.

Российские десантники уничтожили в зоне проведения спецоперации многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D в составе зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM, который Германия поставила Украине.