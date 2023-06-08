Важное 08 июня 2023, 08:30 Российские силы уничтожили РЛС из состава украинского ЗРК IRIS-T Минобороны сообщило об уничтожении РЛС из состава украинского ЗРК IRIS-T

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ВС России уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) из состава украинского ЗРК IRIS-T с помощью барражирующего боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны РФ, написал ТАСС.

«Минобороны России опубликовало кадры видеоконтроля поражения многофункциональной радиолокационной РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM производства Германии, стоящей на вооружении украинских националистов», — сказано в сообщении.

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Министерство уточнило, что расчеты БПЛА подразделения ВДВ узнали позицию ЗРК IRIS-T SLM, после этого они ударили по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО с помощью барражирующего боеприпаса. РЛС в итоге удалось уничтожить.

Ранее ведомство заявило о безуспешных попытках ВСУ атаковать Берховку, которая находится рядом с Артемовском. Российские военные уничтожили технику противника на подступе к этому населенному пункту.