05 марта 2023, 12:52
Российские военные применили новейшие бомбы в зоне СВО
ВКС России впервые применили планирующие бомбы при штурме Авдеевки
Российские военные начали применять при штурме населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике передовые планирующие бомбы УПАБ-1500Б. Об этом в Telegram-канале сообщил командир добровольческого подразделения «Троя» с позывным Алабай.
«В Донецке ходят разговоры, все спрашивают, что мы такого применили в Авдеевке, что вся столица региона ходит ходуном. Отвечаю: новейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б массой 1500 килограммов начали применять в зоне специальной операции», — написал он.
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По данным Алабая, этот тип снарядов применили при штурме укрепленных районов украинских боевиков в районе Авдеевки.
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«Бомбы способны поражать высокозащищенные объекты на дальности до 40 километров, они оснащены спутниковой и инерциальной системой навигации», — добавил командир подразделения.
Также военнослужащий добавил, что впервые данный тип вооружения представили в 2019 году.
Пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила, что бомбы УПАБ-1500Б эффективны при поражении надводных объектов и особо прочных объектов военной инфраструктуры.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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