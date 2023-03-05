Спецоперация 05 марта 2023, 12:52 Российские военные применили новейшие бомбы в зоне СВО ВКС России впервые применили планирующие бомбы при штурме Авдеевки Пресс-служба Минобороны

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Российские военные начали применять при штурме населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике передовые планирующие бомбы УПАБ-1500Б. Об этом в Telegram-канале сообщил командир добровольческого подразделения «Троя» с позывным Алабай.

«В Донецке ходят разговоры, все спрашивают, что мы такого применили в Авдеевке, что вся столица региона ходит ходуном. Отвечаю: новейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б массой 1500 килограммов начали применять в зоне специальной операции», — написал он.

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По данным Алабая, этот тип снарядов применили при штурме укрепленных районов украинских боевиков в районе Авдеевки.

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«Бомбы способны поражать высокозащищенные объекты на дальности до 40 километров, они оснащены спутниковой и инерциальной системой навигации», — добавил командир подразделения.

Также военнослужащий добавил, что впервые данный тип вооружения представили в 2019 году.

Пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила, что бомбы УПАБ-1500Б эффективны при поражении надводных объектов и особо прочных объектов военной инфраструктуры.