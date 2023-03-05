Важное 05 марта 2023, 14:41 Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожили под Авдеевкой Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

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Удары российских войск уничтожили пункты управления беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под Авдеевкой и в районе поселка Двуречная Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он отметил, что удары нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки российских сил.

«В районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что за минувшие сутки удары российских войск также уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» около села Попов Яр в Донецкой Народной Республике.

Также они поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны, расположенные около села Нетайлово в ДНР и Успеновка Запорожской области.

Всего за минувшие сутки российская группировка войск поразила 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также ударила по скоплениям живой силы и техники противника в 207 районах проведения специальной военной операции.