Спецоперация 09 июня 2023, 15:01 Командно-наблюдательные пункты мехбригады ВСУ поразили в ДНР Минобороны России: в районе Дзержинска поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ РИА «Новости»

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Командно-наблюдательные пункты 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили в ДНР. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

Возле Дзержинска подразделения 24-й механизированной бригады расположили два своих командно-наблюдательных пункта. Российские войска нанесли по ним удар. Около населенного пункта Гуляйполе Запорожской области разнесли узел связи 102-й бригады территориальной обороны.

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Около Авдеевки и Марьинки прошли самые активные за последние сутки боевые действия на Донецком направлении. Группировка войск «Юг» отразила шесть атак ВСУ, украинские войска потеряли до 410 солдат.

Групповой удар высокоточным оружием нанесли по военным складам ВСУ на территории Украины. Подразделения противника отрезали от снабжения.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские подразделения уничтожили более 50 единиц техники, сообщил RT. Там погибли и получили ранения до 680 украинских бойцов.