Спецоперация 09 июня 2023, 14:27 Российские войска уничтожили 420 боевиков ВСУ на Донецком направлении Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Наиболее активные боевые действия в зоне специальной военной операции за минувшие сутки прошли в районе Марьинки и Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Российские войска отразили шесть атак украинских боевиков. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он пояснил, что войска противника силами подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад пытались продвинутся в сторону поселка Химик около Авдеевки, города Красногоровка, села Первомайское и северной окраины Марьинки.

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Всего они совершили шесть атак, которые отразила Южная группировка российских войск, не допустив прорыва выстроенной обороны.

«В ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица „Мста-Б“», — заявил Конашенков.

Также в районе Красногоровки российские военные уничтожили склад боеприпасов, принадлежащий 79-й десантно-штурмовой бригаде украинских сил.