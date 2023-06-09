Важное 09 июня 2023, 14:22 Групповой удар нарушил снабжение ВСУ боеприпасами и беспилотниками Минобороны России сообщило об успешном групповом ударе по складам ВСУ РИА «Новости»

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Ночью 9 июня Вооруженные силы России нанесли по территории Украины групповой удар высокоточным оружием. Они поразили военные склады противника и нарушили его снабжение в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», — объявили в ведомстве.

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Целью атаки стали склады боеприпасов, техники, вооружений и БПЛА украинской армии. В Минобороны заявили, что все цели успешно поразили и нарушили снабжение группировок в зоне боевых действий.

В зоне проведения спецоперации за сутки сбили две крылатые ракеты британского производства Storm Shadow, по одному истребителю МиГ-29 и Су-25, сообщил RT.

На Запорожском направлении отразили два нападения — у Малой Токмачки и Новоданиловки.