Спецоперация 21 марта 2024, 18:47 Командира «Нормандской бригады» ВСУ ликвидировали в зоне СВО CTV News: ВС РФ уничтожили командира «Нормандской бригады» Хрульфа ударом дрона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ударом дрона ликвидировали командира сражающейся на стороне ВСУ «Нормандской бригады» Жана-Франсуа Рателя. Об этом сообщил телеканал CTV News.

«Солдату удачи» из Канады с позывным Хрульф было 36 лет. В подразделении, которым он руководил, также служат американские, британские, немецкие, французские, датские, польские, австралийские и новозеландские наемники.

Реклама

«Сотрудники консульства связываются с властями для получения дополнительной информации и предоставления консульской помощи семье», — заявил пресс-секретарь МИД Канады Грантли Франклин.

Российские снайперы ликвидировали группу из 12 польских наемников на Харьковском направлении.

Ранее российские военные ликвидировали бразильских наемников в Луганской Народной Республике. Боевые действия развернулись в Кременском лесу.