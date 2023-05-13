Спецоперация 13 мая 2023, 23:14 Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об активизации ВСУ Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об активизации ВСУ на отдельных участках передовой РИА «Новости»

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил об активизации украинской армии на отдельных участках передовой. Он уточнил, что обстановка существенных изменений не претерпела, написал ТАСС.

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка», — рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом.

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Алаудинов добавил, что обстановка на участке его подразделения «абсолютно подконтрольная».

Об активизации ВСУ на линии соприкосновения сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его сведениям, украинские военные активизировались на всей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что ВСУ перешли в наступление на участке рялдом с Артемовском. Это подтвердил командующий Восточной группировкой украинских войск Александр Сырский.