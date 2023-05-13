Мир 13 мая 2023, 21:09 ВСУ активизировались по всей линии боевого соприкосновения Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ активизировались в воздухе и в тылу на передовой РИА «Новости»

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ серьезно активизировались по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас украинские подразделения пытаются найти слабые места в российской обороне, написал ТАСС.

«Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — сообщил Гагин.

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Об активизации украинской армии сообщили бойцы и командиры подразделений на разных участках передовой на нескольких направлениях. Выросло число обстрелов населенных пунктов Донетчины. С полуночи субботы, 13 мая, до 17:00 зафиксированы более 30 фактов обстрела Донецка, Макеввки, Ясиноватой и Горловки. Погибли два человека, в том числе четырехлетний ребенок. Ранены семь человек.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов ВСУ получил ранения 15-летний подросток. Выпущенные ВСУ снаряды повредили здание администрации и школы в населенном пункте Республика.