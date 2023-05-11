11 мая 2023, 03:35
ВСУ начали локальное контрнаступление под Артемовском
«РВ»: украинские боевики ведут локальное контрнаступление под Артемовском
Вооруженные силы Украины перешли в наступление на участке фронта рядом с городом Артемовск. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».
«Военная пропаганда Украины начала массированную психоперацию, сопровождающую некоторый успех нацисткой 3-й штурмовой бригады под Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — сказано в публикации.
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По словам военкоров, украинские телеканалы пытаются подбодрить «своих», заявляя о неких успехах ВСУ. К информационной кампании подключили и «тяжеловесов».
Командующий Восточной группировкой украинских войск Александр Сырский заявил о продвижении ВСУ под Артемовском.
Ранее глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ активизировались на Артемовском направлении, и в ближайшее время с их стороны начнется контрнаступление.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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