Президент Украины Владимир Зеленский наскучил Западу и собственным нацбатальонам, и вскоре ему найдут замену. В качестве кандидата на этот пост рассматривают главу Генштаба Украины Валерия Залужного, заявила в статье для РИА «Новости» колумнистка Виктория Никифорова.

«Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры», — написала она.

Колумнистка заметила, что до недавнего времени западные СМИ прославляли Владимира Зеленского, а теперь критикуют. Против него выступили конгрессмен США Виктория Кульгейко, руководство МАГАТЭ, издание Foreign Policy, телеканал Sky News и даже правозащитники Amnesty International.

Виктория Никифорова обратила внимание на то, что в СМИ появился новый герой — Валерий Залужный. Украинский Vogue сделал с ним фотосессию, издание The Straights Times заявило, что дети используют его имя в своих играх. У Владимира Зеленского много недоброжелателей среди националистов, а теперь и в армии — он отменил приказ главы Генштаба Украины и сделал ему публичный выговор. Автор статьи предположила, что это обострило разногласия между ними.