Ошибки Зеленского приведут к военному перевороту

Успехи российских военных в Донбассе деморализовали боевиков ВСУ, которые массово выступают за сложение оружия. Отвести войска из котлов также предложил командующий украинскими войсками Валерий Залужный, но получил отказ от президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, в Раду внесли законопроект о внесудебном расстреле дезертиров. Все это может привести к военному перевороту, считает политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Успехи малых котлов

Выбранная вооруженными силами и союзными войсками тактика малых котлов приносит ощутимые результаты. Сейчас мы видим, что фактически Светлодарская дуга оказалась сломана. Планируется малый котел в районе Северодонецка. Около Авдеевки и Марьинки. То есть успехи налицо. Идет сбережение наземных вооруженных сил. Работают Военно-космические силы, то есть тактической авиацией подготавливают и в итоге идет полная денацификация.

Источник фото: РИА «Новости»

ВСУ, которые находятся там, теряют моральный дух. Они уже откровенно заявляют, что нас никто не поддерживает, мы готовы сложить оружие. Сейчас в сетях, именно в тех районах, где развивается окружение в малые котлы, показано, что целые части украинских сил делают заявления о сдаче, обращаясь к Зеленскому, что нет поддержки, мы будем сдаваться.

О расстреле дезертиров офицерами

Этим офицерам, которые даже намекнут на принятие таких мер, им просто в спину выстрелят и все. Подобное мы уже проходили. Это есть в истории и России, и других стран. Если будут настолько безжалостные командиры, то их никто слушать не будет. Их просто начнут ликвидировать, а потом сдаваться. Это последний шанс сохранить дисциплину в украинских войсках, но он не поможет.

Источник фото: тРИА «Новости»

Если в начале боевых действий «азовцы»* формировали заградотряды, как из собственного личного состава, так и лояльных людей, то сейчас, Мариуполь — это такая переломная точка. Если весь батальон «Азов»* попал в плен, то заградотряды делать не из кого. Я думаю, что настоящие офицеры не пойдут на это. Но есть те, кто зомбирован и подготовлен. Мы знаем, что в военных частях Украины много подготовленных «внедренцев», которые тренировались с «Азовом»*, которых курировали «азовцы»* и другие националистические батальоны. Вот эти могут попробовать рискнуть. Но я думаю, что на фоне последних событий они будут просто уничтожены.

Отказ от отступления

Это может закончиться жестким противостоянием офицеров, которые понимают, что такое долг, честь, любовь к Родине и личному составу именно в плане сбережения. Задача настоящего командира не погубить солдат на поле боя, а выполнить задачу с минимумом потерь. Отказ главнокомандующему ВСУ может вылиться в некий бунт, противостояние военных с политической администрацией. Это может привести к военному перевороту, но нам это на руку. Это все ежедневные ошибки Зеленского. Каждое его заявление — это фактически ошибка политического деятеля, лидера страны, которые могут привести к перевороту.

Права полякам

Должен быть резкий взрыв на подобное решение, но мы еще не видели этого. Если почитать, то многие паны и гетманы прыгали то от Польши к крымскому хану, то к московитам. Пытались найти, где им слаще жить. Сейчас Зеленский фактически продал Польше страну. Это не просто частичная потеря суверенитета. Поляку только дай войти, и он все возьмет. Сейчас говорится, что они могут быть и судьями, и полицейскими, участвовать в выборных процессах. Но кто им это даст? Националисты? Мы их сейчас почистим, а те, кто останется на Западной Украине, они готовились не без помощи Польши.

Многие украинские боевики, которые были в Великую Отечественную войну, сражались совместно с польскими националистами. Даже сейчас показывают фотографию президента Польши Анджея Дуды — его дед служил вермахту вместе с Бандерой и Шухевичем в одних частях. Получается переплетение истории. Поляки пытаются восстановить некую справедливость, которая в их понимании должна быть. Но я думаю, что мы этого не дадим.

Источник фото: РИА «Новости»

На Украине сейчас фактически террор, и я не думаю, что будут протесты. Может быть, потом осознают. Но если бы это произошло в начале или за месяц до спецоперации, были бы какие-то вопросы. Но после того, как Зеленский взял в руки власть, монополизировал, преследует всех политических оппонентов, я не думаю, что будут какие-то протесты. Это мы можем отреагировать, что нужно очистить Западную Украину, подготовить ее к польскому влиянию, оставив без инфраструктуры и лагерей подготовки нацистов против России и русского мира. Тогда пускай заходят. Они, конечно, уже планируют зайти на Западную Украину и взять ее под контроль. Это очевидно.

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.