Организация Amnesty International заявила, что ВСУ размещали военную технику в городах Донбасса и ряда украинских областей. Тем самым украинская армия создала угрозу для населения. Посольство России в США отметило, что доклад правозащитников поможет американцам сделать правильные выводы. Политологи и правозащитники уверены — информация о преступлениях украинских военных станет предметом расследований.

Международная правозащитная организация Amnesty International зафиксировала размещение украинской военной техники в городах. Системы вооружения находились в школах, университетах и больницах. Таким образом, украинские военные подвергали риску гражданское население. Эта тактика нарушает нормы международного права.

Посольство России в США отреагировало на резонансное заявление организации. Ведомство отметило, что доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками говорит о том, что замалчивать правду становится все сложнее. Дипломаты надеются, что исследование правозащитников поможет аудитории в США сделать правильные выводы.

«Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими вооруженными силами „военных преступлений“ преследуют лишь одну цель — исказить истинное положение дел», — заявили сотрудники посольства.

Обличающий доклад

Правозащитный проект Amnesty International выпустил доклад, в котором обвинил Украину в нарушении международного права. ВСУ размещают технику и оружие в больницах, школах, жилых районах и тем самым подвергают опасности мирных жителей Донбасса и Украины.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Аверин

Ведение огня на таких участках территории превращает их в военные цели. Удары по ним приводят к гибели людей и разрушению гражданской инфраструктуры. Правозащитники выявили атаки ВСУ из жилых зданий в Донбассе, Николаевской и Харьковской областях.

В 22 из 29 школ, которые посетили сотрудники организаций, разместился либо личный состав ВСУ, либо украинская техника и вооружение. По словам генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар, украинские военные не освобождены от соблюдения международного гуманитарного права.

До Запада стало доходить

Российские правозащитники и общественные деятели на протяжении восьми лет рассказывали о преступлениях ВСУ в Донбассе. По словам председателя коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперта и участника Изборского клуба Юрия Самонкина, с помощью неопровержимых доказательств российской стороне удавалось достучаться до жителей стран СНГ, но европейцы не воспринимали это всерьез.

«Они высмеивали наши попытки. Говорили, что такого не может быть, что нацизма на Украине нет. Якобы в Донбассе сами себя обстреливали. Якобы националисты от „Правого сектора“* до „Азова“** на самом деле белые и пушистые. Рано или поздно информация, о которой говорила наша страна восемь лет, так или иначе должна была просочиться на международный уровень», — объяснил Самонкин.

Расследование правозащитной организации говорит, что информация о преступлениях ВСУ начинает доходить до Запада. Самонкин не исключил, что после этого кто-то в Европе и США может поменять мышление.

Источник фото: РИА «Новости»/Виктор Антонюк

Однако доклада правозащитников недостаточно для того, чтобы изменить мнение Евросоюза относительно поставки вооружения на Украину. Единственный выход — довести специальную операцию до конца, отметил он. По мнению специалиста, именно это и приведет к отрезвлению европейского общества.

«Та ложь, которую формировали на протяжении нескольких лет, начинает давать брешь. Рано или поздно найдут причинно-следственные связи и все больше правозащитных организаций в США и Европе будут начинать собственное расследование, чтобы докопаться до истины», — отметил Самонкин.

По мнению специалиста, Россия в таком случае не будет им мешать. Страна, наоборот, постарается показать реальные зверства, которые ВСУ творят при поддержке США.

*«Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.

**«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.