Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 05:26 Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления Мэр Киева Кличко: город может остаться без света, воды и отопления

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Бывший боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке к зиме. По его словам, украинская столица рискует остаться без электричества, водоснабжения и тепла. Его процитировало издание Страна.ua.

«Наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева», — пояснил Кличко.

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До этого мэр призывал киевлян экономить электроэнергию утром и вечером. Ситуация с каждым днем становится все сложнее из-за непрекращающихся ударов. В украинской столице 450 тысяч квартир не имеют света.

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Экстренные отключения энергоснабжения в Киеве начались с 4 ноября. С 20 октября веерные отключения идут в населенных пунктах по всей территории Украины.

Российские военные с 10 октября наносят удары по украинской энергоинфраструктуре. По данным Минобороны России, за сутки ВС РФ уничтожили до трехсот целей ВСУ. Российские разведчики все чаще находят места расположения живой силы и складов противника.