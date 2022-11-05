Спецоперация 05 ноября 2022, 15:17 Артиллеристы, ракетчики и авиация уничтожили более 270 целей ВСУ за сутки — Минобороны России Минобороны России: в районе Красного Лимана поразили пять командных пунктов ВСУ Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

За прошедшие сутки российские артиллеристы, ракетчики и авиация поразили более 270 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, военные уничтожали объекты в ДНР, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

«Поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики», — рассказал Конашенков.

Реклама

По его словам, военные поразили также подразделения 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области и позиции 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Бойцов и технику противника поразили еще в 179 районах.

Реклама

В Херсонской области уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, в селе Белогорка — самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1». В Николаевской области удалось сбить украинский МиГ-29, а в ДНР — вертолет Ми-8 ВВС Украины. За сутки в ДНР и Херсонской области уничтожили десять вражеских беспилотников.

На Краснолиманском направлении удалось сорвать атаки украинских военнослужащих. В результате проведенной операции российские военные уничтожили более 60 бойцов ВСУ.