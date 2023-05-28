Спецоперация 28 мая 2023, 05:39 Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после взрывов Мэр Киева Кличко: склад разрушен в Голосеевском районе города после взрывов Соцсети

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Склад в Голосеевском районе Киева разрушен в результате пожара после серии взрывов в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

По его словам, сейчас в районе пожарные локализуют возгорание на площади 700 квадратных метров.

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«Разрушение строительных конструкций — на общей площади 1 тысячи квадратных метров. <…> Горит крыша здания трехэтажного складского помещения», — сообщил Кличко.

Несколькими часами ранее Кличко сообщил о том, что жители Киева слышали звуки взрывов. Также он добавил, что в Киевской области включили систему противовоздушной обороны.

До этого в четырех областях Украины, объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Сумской областях.

Часть жителей Киевской области и еще семи регионов страны ранее остались без света из-за проблем в энергосистеме. В украинском Министерстве энергетики отметили, что в результате массированного обстрела повреждена сетевая инфраструктура в Черновицкой области. В ведомстве добавили, что свет также отключили в Сумской и Харьковской областях.