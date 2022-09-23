«Как заново родился». Первые участники референдума в ДНР поделились эмоциями | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber «Как заново родился». Первые участники референдума в ДНР поделились эмоциями Референдум о вхождении ДНР в состав России начался в республике

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Утром 23 сентября начался референдум о вступлении ДНР в состав России. На выборные участки уже отправились первые жители республики. Журналист «360» пообщался с одним из них.

«Как заново родился», — описал мужчина свои эмоции.

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Он сказал, что очень ждал референдум. Собеседник «360» сказал, что рад голосованию.

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Также мужчина сказал, что решил не откладывать участие в референдуме.

«Не стал затягивать. Встал — и бегом сразу», — поделился он.

Референдум о вхождении ДНР в состав России на правах субъекта страны пройдет в республике с 23 по 27 сентября. Аналогичные голосования в тот же период проходят в ЛНР, а также в освобожденных частях Херсонской и Запорожской областей. Предварительные итоги обещали объявить 28 сентября.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что участникам референдумов помогут принять участие в голосовании на территории России. Также она пожелала коллегам из Донбасса и с освобожденных территорий успешно провести выборные мероприятия.

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