Важное 22 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

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Viber Участникам референдумов помогут проголосовать в России — ЦИК Глава ЦИК Памфилова пообещала помочь участникам референдумов с голосованием в России РИА «Новости»

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Участникам референдумов в ЛНР, ДНР и освобожденных территорий помогут поучаствовать в голосовании на территории России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, к этой работе подключат избирательные комиссии в российских регионах.

Памфилова обратилась к членам избиркомов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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«Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать», — отметила глава Центральной избирательной комиссии РФ.

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Памфилова пожелала коллегам из Донбасса и освобожденных территорий успешно провести голосование. По ее словам, жители указанных регионов проделали большую работу, и теперь осталось сделать «один, но решающий шаг».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит выбор, который сделают участники референдума. Жители российских регионов поддержали позицию главы государства. Люди рассказали, что вопрос присоединения Донбасса к РФ назрел давно.

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