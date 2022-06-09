«Как спичка зажглась». Сэйн из интербригады «Пятнашка» рассказал, как стал добровольцем

Боец интернациональной бригады «Пятнашка» Александр с позывным Сэйн пришел в народное ополчение в 2014 году, чтобы защитить родной Донецк. Специально для «360» автор Telegram-канала «Ты там был?» Павел Кукушкин поговорил с добровольцем и узнал подробности боевых будней.

Александру с позывным Сэйн 29 лет. В 21, после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, он понял, что не может оставаться в стороне. В том пожаре погибли 42 человека из противников Майдана. По неофициальным данным — вдвое больше. Виновные так и не были наказаны.

«После событий в Одессе пришел в народное ополчение — и с того момента по сей день продолжается моя служба в армии. <…> Просто как спичка зажглась. Я не мог просто сидеть и принял решение», — объяснил он.

В 2019 году по окончании контракта Сейн ушел в увольнение, а с началом спецоперации вернулся в строй как офицер запаса.

В «Пятнашку» — по совету

Родной город Сэйна, Донецк, тоже подвергается обстрелам с самого начала конфликта на востоке Украины. В Петровском районе, где жил Сэйн и живет вся его семья, почти каждый день слышны взрывы или выстрелы. Дело в близости к Марьинке, в которой сейчас идут боевые действия — оттуда же все восемь лет ВСУ стреляли по мирным жителям Донецка.

По словам Сэйна, в его родном районе нет никакой военной инфраструктуры или расположений личного состава — обычные жилые кварталы.

«Были даже карты у них на позиции [где видно, что это жилой квартал]. <…> Я предполагаю, что у них есть отдельное подразделение, которое этим занимается. Кто-то работает непосредственно по военным, а кто-то — по гражданским», — уверен Сэйн.

В интернациональную бригаду «Пятнашка» Сэйн попал по совету боевого товарища. Сейчас он занимается наблюдением и сопровождением групп, корректировкой артиллерийской работы подразделения.

«Встретил знакомого, который посоветовал, сказали, что здесь будет формироваться артиллерийское подразделение, принял решение попасть сюда — и ни о чем не жалею», — признался Сэйн.

В мирной жизни учился и хотел связать жизнь с футболом — даже проходил просмотры в юношеские сборные донецкого «Шахтера» и «Металлурга».