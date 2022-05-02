С трагедии, которая получила название «Одесская Хатынь», прошло восемь лет: 2 мая 2014 года националисты заживо сожгли противников Майдана в Доме профсоюзов. Виновные так и не были наказаны, а правые радикалы нередко напоминают, что такая же судьба будет ждать все несогласных. Именно поэтому, уверены политологи, так важно искоренить нацизм на Украине и вернуть страну к мирной для всех ее граждан жизни.

По официальным данным, в пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибли 42 человека, по неофициальным — в два раза больше. В уличных столкновениях умерли как минимум еще шестеро, около 250 пострадали. Каждый год одесситы приносят к Дому профсоюзов цветы и лампады, а также проводят шествие в память о погибших.

Акция памяти в Одессе 2 мая 2021 года. Источник фото: РИА «Новости»

Вместе с этим каждый год 2 мая в Одессе проходят провокационные акции националистов. Иногда они не ограничиваются простым маршем по центру города и через Куликово Поле, а еще и уничтожают созданные руками одесситов мемориалы погибшим в Доме профсоюзов.

Что происходило 2 мая 2014 года в Одессе

После Евромайдана 2014 года на Украине все же осталось много несогласных с новой властью, пришедшей на смену правительству Виктора Януковича путем государственного переворота. В Одессе, крупном русскоговорящем городе, было много противников Евромайдана — они разбили уличный лагерь на Куликовом Поле и проводили пророссийские акции протеста.

В начале мая в Одессе должен был состояться футбольный матч одесского «Черноморца» с харьковским «Металлистом» — многие фанаты последнего были сторонниками праворадикальных националистических идей и поддерживали Евромайдан. По некоторым данным, фанатов «Металлиста» привезли в Одессу специально, чтобы подавить пророссийские настроения.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Гагарин

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

Днем 2 мая футбольные болельщики со сторонниками Евромайдана пошли маршем от центра города до стадиона «Черноморец», однако реальной их целью был разгром лагеря на Куликовом Поле.

Когда в городе начались уличные столкновения, часть активистов Антимайдана попыталась выстроить линию обороны на Куликовом Поле. Однако футбольные фанаты и националисты начали громить палатки. Тогда противники Евромайдана решили укрыться в Доме профсоюзов — несколько сотен протестующих забаррикадировались изнутри.

Пожар в Доме профсоюзов начался из-за того, что националисты начали закидывать его «коктейлями Молотова». Люди оказались заперты во вспыхнувшем здании — спастись удалось только тем, кто смог добраться до правого крыла и спуститься через окно в самую гущу беснующейся толпы.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Полищук

В то же время националисты подожгли и палаточный лагерь пророссийских активистов на Куликовом Поле. Через три дня, 5 мая, в Одессе начали хоронить погибших из Дома профсоюзов и с Куликова Поля. Среди них были женщины и один ребенок.

По одной из версий, сторонники Евромайдана не пропускали ни силовиков, ни пожарных к горящему Дому профсоюзов, из-за чего многие и погибли в огне или от угарного газа. По мнению российского политтехнолога, автора Telegram-канала «Политджойстик» Марата Баширова, сторонников Евромайдана к этому готовили представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор»*.

«И этих людей долгое время готовили — еще с 2010 года — к проведению вот таких террористических операций», — уверен он.

По горячим следам на Украине завели уголовное дело по факту поджога Дома профсоюзов и гибели пророссийских активистов, в том числе и одесского депутата Вячеслава Маркина. Сначала обвинения были предъявлены 26 подозреваемым, 19 из них позднее оправдали. Но и оставшимся пятерым ответить за содеянное так и не пришлось — суд растянулся, а их выпустили под залог. Зато состоялся процесс над выжившими представителями Антимайдана.

На самом деле трагедия Дома профсоюзов была исполнена руками организаторов госпереворота 2014 года, подчеркнул украинский политолог Александр Дудчак.

Это было демонстрацией насилия — показали людям, что будет с теми, кто попытается проявить несогласие с режимом Александр Дудчак.

Ничто не забыто?

События 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, по мнению Марата Баширова, — это вполне закономерный итог решений, которые принимали кураторы нынешней украинской власти, а потому и ответственность должна лежать на них.

«Никто из одесситов эти события не забыл, и рано или поздно этим трагическим событиям будет публично дана и правовая, и человеческая оценка», — подчеркнул политтехнолог.

Александр Дудчак тоже уверен, что «Одесская Хатынь», как ее назвали в российской прессе, на Украине не забыта. Однако правильного урока из этих трагических событий власть не вынесла.

Украина не забыла урок Дома профсоюзов. Они как раз очень часто о нем напоминают — что так будет со всеми, что «колорады» (оскорбительное название пророссийских активистов на Украине — прим. ред.) будут зажарены, если они будут пытаться проявлять свою волю Александр Дудчак.

Даже Европа обращала внимание на то, что украинская сторона провела следствие из рук вон плохо — в ООН, Human Rights Watch и Совете Европы критиковали власти Украины за то, что виновников трагедии в Доме профсоюзов так и не привлекли к ответственности, передавало РИА «Новости».

Тем не менее, уверен Дудчак, Запад самостоятельно узаконил преступления украинской власти и националистов в Одессе в мае 2014 года, так как никакого международного осуждения в результате не последовало, равно как и наказания для реальных виновников.

«То, что мы сейчас видим, — фейковые постановки с обвинениями России в преступлениях, которые совершила Украина, — это прямое следствие. Главный урок — это то, что нацизм нужно все-таки добить окончательно, чтобы у него не было шансов на возрождение. Надо сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось», — заключил Дудчак.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.