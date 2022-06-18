Глава Чечни сообщил о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных жителях

Семь человек вышли из промышленной зоны в Северодонецке ЛНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео с одной из женщин, рискнувших покинуть промзону. Ее зовут Раиса.

«У нас там где-то 180 человек, из них 20 детей. Воды нет, еда заканчивается, люди болеют, лекарств нет», — сообщила она.

Женщина вспомнила, что два дня назад объявили «зеленый» коридор, но люди боялись выходить.

«Боялись, что, не дай бог, нас не выпустят. А потом нам сказали: „Все, коридор закрыт“. Сейчас люди в страхе, потому что все заканчивается. Сегодня семь человек вышли на свой страх и риск», — рассказала она.

По словам Раисы, оставшиеся в промзоне ждут, когда их оттуда освободят.

Комментируя видео, Рамзан Кадыров отметил, что это «все, что нужно знать о преступной деятельности украинских националистов».

«Пожилые люди на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны города Северодонецка. <…> Про „зеленый“ коридор <…> они даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте. Помимо всего прочего, жители боятся расправы из-за попытки покинуть опасную зону», — подытожил Кадыров.

По его мнению, такой трагический исход был бы только на руку националистам: украинские СМИ смогли бы заявить об «очередном преступлении российских солдат».

«Когда мы думаем, что ниже падать уже некуда, киевский режим пробивает очередное дно. Охотно поддерживая подобные бесчеловечные методы ведения боя, они закапывают себя еще глубже», — посетовал глава Чечни.

Он добавил, что для украинских националистов «ломаного гроша не стоят» жизни — «главное, чтобы карманы набивались ценной валютой». По оценке Кадырова, люди уже начали осознавать «истинную сущность киевской верхушки и их сторонников в лице «„продвинутого“ Запада».