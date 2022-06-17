Бойцы Народной милиции ЛНР закрепились на заводе «Азот»

Силам Народной милиции ЛНР и российской армии удалось закрепиться на территории завода «Азот». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«Есть ряд успехов, но нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях», — сказал он.

Националисты прикрылись в промзоне цистернами с химикатами и взрывчатыми веществами. Это затрудняет продвижение войск, объяснил он.

Предприятие находится на территории Северодонецка. По подсчетам МВД ЛНР, на нем украинские боевики могут удерживать до 1200 мирных жителей. Они не позволяют гражданским покинуть город.