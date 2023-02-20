Спецоперация 20 февраля 2023, 13:39 Кадыров заявил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск Кадыров: российские военные заняли стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии спецназом «Ахмат» стратегической высоты в окрестностях Белогоровки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спецназ „Ахмат“ совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР заняли стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки», — сообщил он.

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По словам Кадырова, после интенсивных боев под контроль российских военных перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогую, ведущую в Северск. Это даст ВС России значительное преимущество на этом участке, уточнил он.

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Ранее о том, что украинские войска в спешке начали копать траншеи в районе населенных пунктов Северск и Красный Лиман, сообщил полковник войск ЛНР Виталий Киселев. По его словам, ВСУ пошли на такой шаг из-за активного продвижения российских подразделений.

Между тем военные эксперты предрекли скорое освобождение Артемовска в ДНР. По словам историка Юрия Кнутова, российские войска возьмут под контроль город уже в ближайшие две-три недели.