Эксклюзив 20 февраля 2023, 12:06 «Повторение Мариуполя». Артемовск могут освободить в ближайшие две-три недели Военный историк Кнутов: Артемовск могут освободить в ближайшие две-три недели РИА «Новости»

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Российские военные могут освободить Артемовск уже в ближайшие две-три недели. Такое мнение высказал в беседе с «360» военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского округа Юрий Кнутов.

«Российские войска входят в Артемовк и с севера, и с юга, причем продвижение с севера сейчас ускорилось. На юге есть определенные сложности с переброской резервов в район Часова Яра. Это означает, что Артемовск в ближайшие две-три недели может быть полностью окружен фактически. Это будет повторение Мариуполя», — сказал он.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский вынужден признать, что за Артемовск нет смысла биться. Существует вероятность, что украинская армия покинет город.

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«Освобождение Артемовска будет означать, что линия восточного вала, которая в свое время существовала, фактически будет пробита. Останется Угледар, за который сейчас идут серьезные бои», — добавил Кнутов.

Историк допустил, что Угледар будет освобожден к середине марта.