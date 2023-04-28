Спецоперация 28 апреля 2023, 22:12 Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО Глава Чечни Кадыров: очередная группа добровольцев отправилась в зону спецоперации РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону специальной военной операции отправили очередную группу добровольцев, среди которых — 17 чеченцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс на территорию проведения специальной военной операции очередной борт с добровольцами, среди которых 17 достойных сыновей чеченского народа», — уточнил глава Чечни.

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Кандидатов в спецназ «Ахмат» подготовили в Российском университете спецназа в Гудермесе, добавил Кадыров. Проживание, питание и экипировку на время обучения будущих бойцов оплатили из средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее около 300 бойцов республиканского спецподразделения ОМОНа «Ахмат-1» отправили в зону проведения СВО. Многие из них ранее участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса.

Также Кадыров сообщал об отправке в зону спецоперации 94-го полка оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ России.