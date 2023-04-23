Спецоперация 23 апреля 2023, 22:14 Кадыров сообщил об очередной отправке сил знаменитого 94-го полка оперативного назначения в зону СВО Кадыров: бойцы 94-й полка 46-й ОБрОН РГ отправились в зону спецоперации Telegram

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что очередные силы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии отправились в зону проведения спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения», — написал Кадыров.

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Бойцы находятся в отличном настроении и твердо готовы бороться с врагом, отметил он. Чеченский глава добавил, что в этом солдатам поможет поддержка Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который приобрел для полка 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов».

Ранее Кадыров рассказал о подвиге бойцов подразделения «Ахмат» в районе Белогоровки, которые попали в окружение и пять дней отражали попытки наступления ВСУ, умело используя боеприпасы, «обдумывая каждый шаг и каждый выстрел».