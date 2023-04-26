26 апреля 2023, 22:38
Спецподразделение ОМОН «Ахмат-1» отправился в зону СВО — Кадыров
Кадыров: 300 бойцов ОМОН «Ахмат-1» отправились в зону проведения спецоперации
Бойцы республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» отправились в зону спецоперации. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале.
«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа „Ахмат-1“ Управления Росгвардии по ЧР», — отметил он.
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По словам Кадырова, многих из бойцов ранее уже задействовали в проведении спецоперации. Они участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса.
Глава Чечни добавил, что для выполнения оперативных задач у бойцов есть все необходимое. Речь идет о полном комплекте боевой экипировки, современной технике и вооружении.
Ранее силы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии отправились из Чечни в зону проведения спецоперации. По словам Кадырова, «враги произносят название полка скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения».
Рамзан Кадыров
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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