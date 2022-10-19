Кадыров сообщил о захвате фермы, которую восемь лет не могли отбить у ВСУ | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 23:43 Кадыров сообщил о захвате фермы, которую восемь лет не могли отбить у ВСУ Глава Чечни Кадыров сообщил о захвате фермы, которую восемь лет не могли отбить у ВСУ РИА «Новости»

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Чеченские бойцы заняли ферму, которая с 2014 года находилась под контролем ВСУ. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

По его словам, министр культуры Чечни Айшат Кадырова вместе с внуками Ахмата Кадырова — Адамом, Эли и Ахматом — побывали на штабном совещании бойцов батальона «Запад-Ахмат». В ходе обсуждения начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району республики Рустам Агуев рассказал о текущей ситуации в зоне СВО.

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«Подразделением захвачены находящиеся на данном участке все самые стратегические позиции, включая ферму, которую не могли отбить у украинских бандформирований аж с 2014 года», — говорится в публикации.

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Кадыров подчеркнул, что всего шесть человек осуществили вылазку и захватили объект. Глава Чечни в ходе спецоперации неоднократно обращался к гражданам Украины. По мнению политика, западные страны используют страну в борьбе против России. Но тем, кто выступает против российского государства, «мало не покажется», подчеркнул он.