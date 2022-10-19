Кадыров заявил, что Украине мало не покажется | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 15:12 Кадыров заявил, что Украине мало не покажется Кадыров заявил, что в зоне спецоперации России на Украине инициатива у союзных сил РИА «Новости»

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Союзные силы и ВС России, в частности в последние дни, показывают хорошие результаты в зоне спецоперации на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это только начало и скоро властям противника мало не покажется. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — сказал Кадыров.

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Также он отметил, что представители России несколько раз давали украинским властям шанс опомниться. По его словам, эта возможность была проигнорирована. Само ведомство Кадыров назвал командованием сатанистов.

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Глава Чечни заявил, что союзные силы еще не начинали конкретных действий в рамках спецоперации. Он написал об этом в контексте недавних ударов по инфраструктуре Украины и дислокациям военного управления этой страны.

Кроме того, Кадыров уличил руководство государства-противника в бесчеловечном отношении к собственной армии. Он заявил, что на удержание позиций на Артемовском направлении Украина бросила множество бойцов. По его словам, это не стало преградой для продвижения союзных сил в этой зоне спецоперации на Украине.