Спецоперация 26 марта 2024, 01:49 Кадыров показал кадры уничтожения окопов ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Бойцы батальона «Юг-Ахмат» успешно ведут боевые действия на Запорожском направлении, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение укрытий Вооруженных сил Украины.

«В ходе аэроразведки нашими БПЛА в районе села Работино обнаружили укрепления укронатовских нацистов. При помощи FPV-дронов земляные укрытия на позициях врага уничтожили вместе с живой силой», — написал Кадыров

На кадрах видно, как в земляные укрепления противника попал беспилотный летательный аппарат. После этого раздался взрыв.

Ранее Кадыров сообщил, что в зоне спецоперации находятся более восьми тысяч бойцов из Чечни. Ранее батальон «Запад-Ахмат» нанес мощный удар по позициям ВСУ в Харьковской области.