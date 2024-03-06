Спецоперация 06 марта 2024, 23:25 Кадыров назвал число чеченских бойцов в зоне спецоперации Кадыров: в зоне СВО находятся более восьми тысяч бойцов из Чечни РИА «Новости»

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В зоне проведения специальной военной операции находится более восьми тысяч бойцов из Чечни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, в зону боевых действий с начала СВО направились 38 529 бойцов. При этом 16 430 из них — добровольцы, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа имени президента РФ Владимира Путина.

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«В настоящее время на территории СВО из ЧР несут службу более восьми тысяч бойцов», — подчеркнул Кадыров.

Участникам СВО на средства регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрели более 1560 транспортных средств, в том числе 169 бронеавтомобилей, 4392 квадрокоптера. Кроме того, бойцам предоставили 350 приборов ночного видения, 500 тепловизоров, около 30 400 аппаратов средств связи и другое обрудование.

Ранее батальон «Запад-Ахмат» ударил по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Бойцы уничтожили порядка 10 военнослужащих ВСУ. В ходе воздушной разведки обнаружили блиндаж противника и микроавтобус УАЗ-452. После этого ударили по обнаруженным целям с помощью дронов.