Спецоперация 28 февраля 2024, 00:25 Бойцы «Ахмата» уничтожили блиндаж ВСУ в зоне СВО Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили более 10 боевиков ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Батальон «Запад-Ахмат» ударил по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Бойцы уничтожили порядка 10 военнослужащих, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в ходе воздушной разведки бойцов обнаружили блиндаж противника и микроавтобус УАЗ-452. После этого они ударили по обнаруженным целям с помощью дронов.

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«Итогом стала ликвидация порядка 10 военнослужащих ВСУ, потеря транспортного средства и фортификационного сооружения», — отметил чеченский лидер.

По словам Кадырова, батальон «Запад-Ахмат» успешно обеспечивает безопасность жителей рядом с государственной границей на Харьковском направлении.

Глава Чечни ранее также делился успехами бойцов спецназа «Ахмат» в зоне спецоперации. Подразделение «Аид» ликвидировало украинскую штурмовую группу в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике и два укрепленных района ВСУ на на территории Мелзавода.