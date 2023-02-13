Спецоперация 13 февраля 2023, 19:07 Кадыров объяснил военно-тактическим ходом оставление территорий на Украине Глава Чечни Кадыров: Россия оставила часть территорий в рамках военно-тактического хода РИА «Новости»

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Оставление российскими войсками в рамках спецоперации территорий на Украине было военно-тактическим ходом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали», — отметил он.

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Кадыров назвал решение необходимым для того, чтобы Россия дальше вела важную на сегодняшний день военную политику.

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Министерство обороны России объявило о перегруппировках, связанных с отводом военных, в ноябре 2022 года. Российские войска провели передислокацию на Киевском и Черниговском направлениях, в Харьковской и Херсонской областях.

Чеченский лидер также заявил, что для обеспечения безопасности России в рамках специальной операции необходимо взять под свой контроль Харьков и Одессу. По его словам, российские военные смогут легко дойти до Киева, если поступит соответствующий приказ.

По мнению Кадырова, Россия не должна вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но возможно проведение диалога в формате «один на один».