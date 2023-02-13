Мир 13 февраля 2023, 12:45 Кадыров заявил о готовности к переговорам с Зеленским один на один Глава Чечни Кадыров сообщил о готовности провести переговоры с Зеленским один на один

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Россия не должна вести переговоры с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, однако возможно проведение диалога в формате «один на один». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Считаю Зеленского деревенским сатанистом, террористом и фашистом. Неправильно, считаю, вести с ним переговоры. Если меня отправят к нему один на один, то переговоры вести можно. Мы бы быстро подписали все необходимые документы», — заявил он.

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Кадыров уточнил, что ничего не стал бы делать Зеленскому.

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«Я бы поставил его на место, очень хорошо понимаю людей и могу ими управлять. Заставил бы сделать все, что нужно, ничего не сказав», — подчеркнул чеченский лидер.

Также глава республики отметил, что у российской армии есть все возможности, чтобы дойти до Киева.

«Все наши подразделения полиции, Национальной гвардии, Министерства обороны готовы до единого. А дальше — как решит президент», — заключил Кадыров.

Ранее руководитель Чечни сообщил, что специальной операция на Украине закончится в 2023 году.