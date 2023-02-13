Спецоперация 13 февраля 2023, 13:52 Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков Глава Чечни Кадыров: для безопасности России нужно забрать Одессу и Харьков в рамках СВО РИА «Новости»

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Для обеспечения безопасности России в рамках специальной операции необходимо забрать под свой контроль Харьков и Одессу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Надо забрать Харьков и Одессу, чтобы обезопасить наше государство», — заявил он.

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В ходе своего выступления глава республики отметил, что российские военные способны легко дойти до Киева, если поступит соответствующий приказ. Кадыров подчеркнул, что все силовые ведомства готовы к новому наступлению на украинскую столицу.

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Также чеченский лидер отметил, что успехом специальной операции станет трансформация Украины в союзное для России государство. Однако для этого необходимо остановить Польшу и Германию.

«Победа для меня — уничтожение шайки с Зеленским во главе, который убивает сейчас наших граждан. Нужно провести там дополнительные выборы, референдум и выстраивать с Украиной отношения как с союзной страной», — добавил он.

Кроме того, Кадыров заявил о готовности повести переговоры с Зеленским в формате «один на один».