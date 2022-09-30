Кадыров обозначил моменты в ходе СВО, которыми остался доволен | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров обозначил моменты в ходе СВО, которыми остался доволен Глава Чечни Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров Кадыров заявил, что в ходе СВО есть моменты, которыми он доволен. Об этом он сказал журналистам в Кремле, где присутствовал на церемонии подписания договоров с новыми территориями о вхождении в состав России.

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100% доволен», — сказал Кадыров журналистам, отвечая на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации России на Украине.

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День подписания договоров о вхождении в состав России четырех новых территорий глава Чечни счел «хорошим днем».

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«Воссоединяются несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Мы победим!» — резюмировал Кадыров.

Ранее он опубликовал кадры наступления полка «Север» под Херсоном, отметив качественную подготовку бойцов. Кадыров добавил, это очень важно в условиях ближнего боя с противником.

О наступлении на Херсонском направлении и взятии под защиту города Энергодар чеченскими бойцами Рамзан Кадыров сообщил накануне. Он напомнил, что населенный пункт находится под постоянным обстрелом украинских боевиков, которые пытаются нанести максимальный ущерб Запорожской АЭС.

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