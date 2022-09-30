Кадыров обозначил моменты в ходе СВО, которыми остался доволен | 360°

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Кадыров обозначил моменты в ходе СВО, которыми остался доволен

Глава Чечни Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров Кадыров заявил, что в ходе СВО есть моменты, которыми он доволен. Об этом он сказал журналистам в Кремле, где присутствовал на церемонии подписания договоров с новыми территориями о вхождении в состав России.

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100% доволен», — сказал Кадыров журналистам, отвечая на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации России на Украине.

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День подписания договоров о вхождении в состав России четырех новых территорий глава Чечни счел «хорошим днем».

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«Воссоединяются несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Мы победим!» — резюмировал Кадыров.

Ранее он опубликовал кадры наступления полка «Север» под Херсоном, отметив качественную подготовку бойцов. Кадыров добавил, это очень важно в условиях ближнего боя с противником.

О наступлении на Херсонском направлении и взятии под защиту города Энергодар чеченскими бойцами Рамзан Кадыров сообщил накануне. Он напомнил, что населенный пункт находится под постоянным обстрелом украинских боевиков, которые пытаются нанести максимальный ущерб Запорожской АЭС.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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