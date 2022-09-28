Кадыров заявил об успешном наступлении на херсонском направлении | 360°

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Кадыров заявил об успешном наступлении на херсонском направлении

Глава Чечни Кадыров заявил об успешном наступлении на Херсонском направлении

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Чеченские бойцы провели успешное наступление на херсонском направлении и продолжают обеспечивать защиту Энергодара. Об этом сообщил в соцсети глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Отряд бойцов под командованием дорогого брата, опытного чеченского командира Султана Рашаева, на данный момент обеспечивает успешное наступление по линии фронта в херсонском направлении», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что под защитой военных находится город Энергодар. Населенный пункт постоянно обстреливают украинские националисты. Они бьют по домам, социально значимым объектам, инфраструктуре и территории Запорожской АЭС.

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«Поэтому Энергодар неслучайно является одним из самых сложных участков, который на сегодняшний день успешно обороняется чеченскими силовиками. Стоит отметить, что для длительной обороны ответственной территории бойцы обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», — подчеркнул глава региона.

По его словам, у бойцов есть все, что нужно для выполнения оперативных задач. Сейчас военные выполняют приказ держать оборону.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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