Кадыров заявил об успешном наступлении на херсонском направлении | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 21:41 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров заявил об успешном наступлении на херсонском направлении Глава Чечни Кадыров заявил об успешном наступлении на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Чеченские бойцы провели успешное наступление на херсонском направлении и продолжают обеспечивать защиту Энергодара. Об этом сообщил в соцсети глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Отряд бойцов под командованием дорогого брата, опытного чеченского командира Султана Рашаева, на данный момент обеспечивает успешное наступление по линии фронта в херсонском направлении», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что под защитой военных находится город Энергодар. Населенный пункт постоянно обстреливают украинские националисты. Они бьют по домам, социально значимым объектам, инфраструктуре и территории Запорожской АЭС.

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«Поэтому Энергодар неслучайно является одним из самых сложных участков, который на сегодняшний день успешно обороняется чеченскими силовиками. Стоит отметить, что для длительной обороны ответственной территории бойцы обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», — подчеркнул глава региона.

По его словам, у бойцов есть все, что нужно для выполнения оперативных задач. Сейчас военные выполняют приказ держать оборону.

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