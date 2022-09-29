Кадыров опубликовал кадры наступления полка «Север» под Херсоном | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров опубликовал кадры наступления полка «Север» под Херсоном Глава Чечни Кадыров рассказал о ходе наступления полка «Север» на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Бойцы чеченского полка «Север» под командованием Хасмагомеда Магомадова продолжают наступление на Херсонском направлении и подавляют сопротивление украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, прикрепив видео с места событий.

На кадрах видно, как командование изучает карту в машине, бойцы продвигаются по лесному массиву и выходят на трассу.

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Кадыров подчеркнул, что сейчас командование разрабатывает стратегию для продолжения наступления.

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«На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника. При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно. Кроме того, это позволяет свести на нет потери среди личного состава. К выполнению боевой задачи наши ребята подходят максимально скрупулезно», — написал глава Чечни.

Руководитель региона отметил качественную подготовку бойцов. Кадыров добавил, это очень важно в условиях ближнего боя с противником.

«Получается, что у националистов два выхода, которые диктуются их командованием: отступать либо держаться до последнего. Но мы еще не отменили и третий вариант — сдаться в плен. Это уже им самим решать, а мы продолжаем уверенное продвижение вперед», — подытожил он.

О наступлении на Херсонском направлении и взятии под защиту города Энергодар чеченскими бойцами Рамзан Кадыров сообщил накануне. Он напомнил, что населенный пункт находится под постоянным обстрелом украинских боевиков, которые пытаются нанести максимальный ущерб Запорожской атомной электростанции.

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