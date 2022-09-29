Кадыров опубликовал кадры наступления полка «Север» под Херсоном | 360°

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Кадыров опубликовал кадры наступления полка «Север» под Херсоном

Глава Чечни Кадыров рассказал о ходе наступления полка «Север» на Херсонском направлении

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Бойцы чеченского полка «Север» под командованием Хасмагомеда Магомадова продолжают наступление на Херсонском направлении и подавляют сопротивление украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, прикрепив видео с места событий.

На кадрах видно, как командование изучает карту в машине, бойцы продвигаются по лесному массиву и выходят на трассу.

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Кадыров подчеркнул, что сейчас командование разрабатывает стратегию для продолжения наступления.

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«На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника. При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно. Кроме того, это позволяет свести на нет потери среди личного состава. К выполнению боевой задачи наши ребята подходят максимально скрупулезно», — написал глава Чечни.

Руководитель региона отметил качественную подготовку бойцов. Кадыров добавил, это очень важно в условиях ближнего боя с противником.

«Получается, что у националистов два выхода, которые диктуются их командованием: отступать либо держаться до последнего. Но мы еще не отменили и третий вариант — сдаться в плен. Это уже им самим решать, а мы продолжаем уверенное продвижение вперед», — подытожил он.

О наступлении на Херсонском направлении и взятии под защиту города Энергодар чеченскими бойцами Рамзан Кадыров сообщил накануне. Он напомнил, что населенный пункт находится под постоянным обстрелом украинских боевиков, которые пытаются нанести максимальный ущерб Запорожской атомной электростанции.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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