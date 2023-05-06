Спецоперация 06 мая 2023, 23:37 Кадыров направил письмо Путину о готовности отправить бойцов «Ахмата» в Артемовск Глава Чечни Кадыров: подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности подразделений «Ахмат» выдвигаться в Артемовск. Письмо с заявлением о «готовности вернуть город» он уже направил на имя президента Владимира Путина, написал политик в своем Telegram-канале.

«Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО», — сказал Кадыров.

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Чеченский лидер отметил, что полк уже начал разрабатывать свою стратегию вместе с Минобороны. В ней военнослужащие учитывают как тактику врага, так и имеющиеся у нашей армии ресурсы. По словам Кадырова, он уверен, что новая тактика даст положительные результаты, и «Ахмат» скоро освободит город.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что военнослужащие ЧВК «Вагнер», которые уже долгое время штурмуют Артемовск, покинут город 10 мая. Кадыров ответил, что в этом случае их место могут занять бойцы подразделения «Ахмат».