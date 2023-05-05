Спецоперация 05 мая 2023, 22:21 Место «вагнеровцев» в Артемовске могут занять бойцы «Ахмата» — Кадыров Глава Чечни Кадыров: если «Вагнер» уйдет из Артемовска, на их место придут бойцы «Ахмата» РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «вагнеровцы» могут оставить Артемовск уже 10 мая. Политик сказал, что бойцам «Ахмата» нужно лишь пару часов, чтобы выдвинуться туда и занять место «Вагнера», если это все же произойдет. Такое заявление Кадыров сделал в своем Telegram-канале.

«Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — сказал чеченский лидер.

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В своем сообщении политик высоко оценил работу «Вагнера» и отметил, что их вклад в освобождение городов Донбасса сложно переоценить.

Ранее Пригожин заявил, что планирует вывести свои подразделения из Артемовска 10 мая из-за серьезной нехватки боеприпасов.