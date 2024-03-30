Спецоперация 30 марта 2024, 22:45 Еще один Abrams уничтожили на Украине «РВ»: ВС России уничтожили еще один танк Abrams в зоне спецоперации на Украине Matthias Merz / dpa / Global Look Press

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ВСУ лишились в районе Авдеевки еще одного американского танка Abrams. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В районе села Соловьево в башню M1A1SA Abrams ударил беспилотник «Ланцет». Перед атакой на цель БПЛА провел маневр уклонения от огня противника.

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Авторы публикации также предоставили видео уничтожения бронетехники. В кадр попал летевший к танку дрон и последовавший за этим взрыв.

О потере очередного Abrams на Авдеевском направлении Минобороны сообщало и 28 марта. Группировка «Центр» улучшила здесь положение по переднему краю и отразила семь контратак ВСУ у Тоненького, Бердычей и Первомайского в ДНР.

Уничтожение американского танка в районе Бердычей попало на видео. Удар по нему нанесли при помощи дрона-камикадзе.