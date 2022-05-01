«Я не хочу стрелять». Военный ВСУ объяснил сдачу в плен

Сдавшийся в плен российским войскам украинский пограничник Юрий Гоптай сообщил, что принял это решение из-за нежелания вести боевые действия. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

Военнослужащий сказал, что командование ВСУ отправило его в Харьковский отряд, однако он решил не выполнять приказ и остаться дома.

«Мне все это не нужно. Я не хочу стрелять. Ничего не имею против вас и не буду. Хочу, чтобы ребенок просто рос со мной, учить его кататься на велосипеде», — заявил он.

Гоптай выразил мнение, что сейчас идет кровопролитие, которое никому из сторон не нужно.

«Мне семья своя дороже, чем сослуживцы. Я просто хочу жить», — заключил он.

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что западным странам греет душу идея воевать против России до последнего украинского солдата.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции 24 февраля. Среди обозначенных им целей были демилитаризация и денацификация соседней страны.