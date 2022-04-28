Идея воевать с Россией до последнего украинца греет душу Запада

Запад нацелился на противостояние с Россией руками Украины и накачивает страну оружием. Руководство украинской прокси-армией взяли на себя США. При этом националисты в лицо смеются над европейскими ханжами. Политолог Сергей Марков обсудил с «360» позицию Европы, американцев и планы Киева на Приднестровье. Далее приводим его прямую речь.

Насмешка над ханжами

Я все время спрашиваю наших европейских партнеров: какие ценности заставляют вас поддерживать откровенный террористический режим, установленный вашими «старшими братьями» из США? Какие такие ценности заставляют ввести цензуру?

Сейчас издеваются над ними украинские националисты. Вышло видео, где украинские фашисты демонстрируют свастику и говорят со смехом: «Нацизма нет никакого на Украине». В глаза смеются над европейскими ханжами.

Источник фото: РИА «Новости»

Нет никакого внятного ответа на то, какие европейские ценности заставляют поддерживать откровенно террористический режим. Фашисты, глубоко интегрированные во власть, используют политику террора против своего населения.

У меня было интервью с британскими СМИ. Я сказал, что в [украинской] армии фашистский корпус — среди офицеров. <…> Меня прямо выключил из эфира. Это все, что мне могут возразить, не дать возможность говорить правду. Но долго так невозможно. Европа обладала для мира ценностью, когда развивала технологии, несла идеалы свободы и демократии на протяжении многих десятилетий и даже столетий. А Европа, которая несет миру фашизм и терроризм, не нужна миру.

Прокси-армия для США

Нужно сказать, что у Украины нет своей армии. Это прокси-армия, которой управляют и руководят США. Сегодня появилась утечка, которую еще надо подтвердить: Зеленский, все члены его семьи и руководство администрации украинского президента получили британское гражданство. Сейчас оформляет [гражданство] руководство Генштаба ВСУ. Получается, что Украиной руководят иностранные граждане. Еще одно яркое подтверждение, хотя, в принципе, это все давно знают.

Руками своих прокси они воюют, и мы будем уничтожать их прокси и освобождать Украину. А если они сами попробуют туда влезть, то с большой вероятностью последует удар тактическим ядерным оружием

Приднестровье как пощечина

Оружия для борьбы с российской армией Украине не хватает. А что касается Приднестровья, то <...> население там всего около 300 тысяч человек. Небольшая страна, к тому же, очень вытянутая. Это полоска: ее перерезать очень нетрудно в нескольких местах и тем самым осуществить оккупацию. Это они могут сделать.

Нам достаточно трудно помочь Приднестровью, потому что оно не граничит с Россией. И придется пробиваться на помощь через Одесскую область. <…> С точки зрения логистики — достаточно трудно. И пока мы это делаем, Приднестровье они (Украина — прим. ред.) действительно могут захватить.

Давняя мечта: чтобы НАТО воевало за украинских фашистов на территории Украины

Регион их волнует по нескольким причинам. Самое главное — есть огромный склад боеприпасов. А украинцы нуждаются в нем, поскольку российская армия своими авиа- и ракетными ударами вывела из строя довольно много систем вооружений Украины. Им нужны склады в селе Колбасна. К тому же, они хотят отвесить пощечину России, захватить пророссийскую территорию, устроить там политические репрессии. Третья причина: они хотели бы вовлечь Румынию как члена НАТО в этот конфликт.

Поставки оружия и вмешательство в конфликт

Владимир Путин еще раз напомнил о том, что у России есть ядерное оружие, и она готова его применить. Время от времени западным коллегам необходимо об этом напоминать. Потому что они сами себя уговаривают: Россия, мол, никогда не применит ядерное оружие. <…> По всей видимости, речь идет о возможности стратегического ответного ядерного удара и применения тактического ядерного оружия по войскам НАТО в том случае, если они попробуют войти в прямое противостояние с армией РФ.

Источник фото: РИА «Новости»

Никто на Западе [в поставках оружия Украине] не сомневается. Нам бы хотелось, чтобы сомневались. Посмотрим, как они будут реагировать [на заявление Путина]. Они выдают большинство со складов — вооружение старое. Экономику это не затрагивает.

Украинская армия не способна пользоваться вооружением НАТО — она не обучена этому. Но может действовать бывшим советским вооружением. Оно осталось у многих стран Варшавского договора. Ему — оружию — 30 лет, причем самому молодому. Вот это вооружение и передают. В каком-то плане это обновление военно-технического потенциала. Никакого особенного бремени из-за этих поставок Запад не несет. Наоборот, думают наращивать поставки. Идея воевать с Россией до последнего украинца греет душу всех натовских антироссийских политиков.