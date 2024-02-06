Спецоперация 06 февраля 2024, 06:55 Российский Су-34 сбросил авиабомбы на пункт управления ВСУ Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении

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На Купянском направлении уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины. Российский истребитель Су-34 сбросил на него фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Кадры операции показало Минобороны России.

Во время очередного круглосуточного дежурства экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России получил координаты цели. Летчикам предстояло уничтожить пункт управления ВСУ на Купянском направлении боевых действий.

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Истребитель взлетел, приблизился к огневой позиции и нанес удар. Он атаковал авиабомбами ФАБ-500, которые оснастили универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволило ударить, находясь за пределами зоны поражения украинских ПВО. Разведка подтвердила поражение цели. Су-34 вернулся на аэродром базирования.

Российские военные уничтожили склад авиационных боеприпасов, принадлежавший противнику. Минобороны сообщило об ударах в 107 районах проведения спецоперации за сутки.