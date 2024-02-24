Спецоперация 24 февраля 2024, 12:45 «Истощены». Украинские военные растеряли весь энтузиазм для ведения боев NTV: у ВСУ отсутствует энтузиазм для ведения боев, людей не хватает Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украинские военные лишились мотивации для ведения боевых действий. В армии не хватает людей, рассказали солдаты Вооруженных сил Украины в эфире немецкого телеканала NTV.

«Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <…> Многие из наших людей истощены», — рассказал один из военных.

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Большой проблемой для украинских солдат стали российские беспилотники. По словам военных, они даже не могут выкопать окопы для пехоты — они постоянно находятся в видимости дронов.

Кошмаром для Украины стали российские модернизированные ударные беспилотники «Куб». Зарубежные СМИ уверены, что это оружие изменит ход спецоперации, с его помощью российские бойцы прорвут оборону украинских военных. Как отмечал военнослужащий армии России с позывным Батыр, средства связи и разведки страны шагнули далеко вперед с начала СВО.