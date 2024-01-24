Спецоперация 24 января 2024, 09:32 Средства связи и разведки России шагнули далеко вперед с начала СВО Военный «Батыр»: связь и разведку ВС РФ высоко развили в ходе СВО РИА «Новости»

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Современные средства связи и разведки, используемые российскими солдатами в зоне спецоперации шагнули далеко вперед. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным «Батыр».

«Системы связи и технические средства наблюдения, применяемые на линии боевого соприкосновения, далеко шагнули по сравнению с началом специальной военной операции», — заявил он.

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Военные отметил, что сейчас практически несколько секунд занимает отрезок времени от обнаружения объекта до принятия решения на огневое поражение. Модернизация средств связи позволила быстро получать координаты и картинки целей.

«Батыр» уточнил, что военные могут переключаться между несколькими беспилотниками, взаимодействовать с артиллерийскими подразделениями.

Все разведывательные отечественные системы, в том числе беспилотные летательные аппараты, эффективно применяются в зоне СВО. Как отмечал президент России Владимир Путин, дроны — один из современных способов ведения вооруженной борьбы.

Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» уже стали кошмаром для Украины. Как считают иностранные СМИ, это оружие поможет российским бойцам прорвать оборону украинских военных. Главная особенность таких БПЛА в том, что они бесшумны и могут поражать даже сложные цели.