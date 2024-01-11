Спецоперация 11 января 2024, 12:25 Кошмар для Украины. Ударные беспилотники «Куб» изменят ход спецоперации Daily Express: российские дроны «Куб» станут кошмаром для ВСУ РИА «Новости»

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Модернизированные ударные беспилотники «Куб», разработанные в России, способны изменить ход специальной военной операции на Украине. Это оружие поможет российским бойцам прорвать оборону украинских военных, сообщило издание Daily Express.

«Применение этого оружия может стать переломным в конфликте», — заявили авторы материала.

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Новые российские дроны передвигаются практически в полной тишине и могут поражать даже труднодоступные цели. Украинские системы противовоздушной работы истощены, что делает ситуацию для ВСУ еще хуже. Ударные беспилотники «Куб» станут кошмаром для Украины.

Концерн «Калашников» уже начал отгрузку первой партии модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Куб». Первую версию дронов представили еще в 2019 году, но уже тогда аппарат имел ряд отличительных функций. У обновленных БПЛА могли повысить продолжительность и дальность полета, писали «Известия». Такие дроны также достаточно автономны, а средства радиоэлектронного подавления влияют на них меньше.

Ранее президент Владимир Путин указал на эффективность отечественных беспилотников в зоне СВО. Военные успешно применяют и ударные, и разведывательные дроны. Россия всегда должна быть на шаг впереди при разработке беспилотных летательных аппаратов.