Эксклюзив 09 апреля 2024, 10:34 «Искупают грех кровью». Депутат — об участии осужденных в СВО Депутат Чернышов: осужденные участием в СВО искупают свой грех кровью РИА «Новости»

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Участвующие в специальной операции осужденные своей кровью искупают грех в боях с противником. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

Таким образом парламентарий прокомментировал законопроект, дающий возможность получить освобождение от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России в период специальной военной операции.

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«Здесь есть ограничения — особо тяжкие и тяжкие преступления не подпадают под эти возможности. Здесь абсолютный запрет на это. Второй момент — те люди, которые идут в зону специальной военной операции, они не генералами и не на генеральских мостиках стоят. Они становятся штурмовиками и идут туда, где очень горячо», — сказал он.

Чернышов добавил, что люди получили возможность искупить кровью собственные ошибки. Также он назвал единичными случаи, когда после возвращения с зоны СВО люди вновь совершают преступления и отправляются под суд.

«Искупают свой грех, свою ошибку своей кровью. Это не игрушки и не смешки. Статистика по событиям, которые описывают в СМИ, когда якобы приходят преступники и снова совершают преступления и снова возвращаются в места не столь отдаленные, она единичная», — подчеркнул депутат.

По его словам, этот законопроект правильный, потому что России нужен мобилизационный актив во время противостояния с западным миром.

Ранее стало известно, что правительство России выделит свыше четырех миллиардов рублей для мобилизованных и контрактников.